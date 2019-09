Fórum da Juventude marca segundo dia da Bienal de Luanda

"Falar de paz é também falar de pão na mesa. E falar de pão na mesa é falar de emprego": as palavras do jovem Constantino Tchiaca, que veio da cidade do Namibe para participar na Bienal de Luanda, resumem bem o segundo dia do evento, dedicado à juventude, paz e segurança. No Fórum da Juventude, já se adivinhava que o desemprego, as condições sociais precárias e o estado da educação seriam obrigatoriamente temas em debate.

Jovens de várias partes de África não desperdiçaram esta oportunidade para trocar experiências e criar novas ideias. "É uma mais-valia estas atividades ocorrerem", diz Géssica Rodrigues, outra jovem que participou no Fórum, um espaço de intercâmbio e reflexão para falar também de criatividade, empreendedorismo e inovação.

"Em Angola existem muitos licenciados que não têm emprego, mas, com este fórum, podem criar ideias e até abrir o seu próprio negócio. Ajuda muito, porque saíram daqui muitas ideias brilhantes", garante a jovem angolana.

Constantino Tchiaca, por sua vez, defende a prática, mais do que a palavra: "Um fórum é sempre um fórum, desperta-nos para muitas coisas, mas, às vezes, mais do que falar, nós também temos que fazer".

"Existe uma boa parte da juventude que não está empregada e esta boa parte, por questões culturais, tem filhos muito cedo. Como é que vai sustentar os filhos, se não tem rendimento?", pergunta Constantino. "Uma pessoa com necessidades e sem valores é uma pessoa perigosa. Depois, temos também outros componentes, que é o próprio policiamento de proximidade que não é efetivo, a iluminação pública quase que não existe...tudo isto favorece situações não muito boas", considera.

Sem educação não há paz

Na mesma direção, Badilé Sami, da Guiné-Bissau, entende que o desemprego é um dos grandes males de África e garante que "não podemos falar de paz, sem falar de educação".

"A paz não é simplesmente palavra, tem de ser comportamento. O problema do desemprego em África é muito complicado. Não podemos avançar sem que este problema seja resolvido", afirma o jovem guineense.

É possível falar-se de paz e segurança sem emprego? Filipe Zau, professor universitário, garante que não. "Nós vivemos um problema a que chamamos anomia social", afirma.

Para o académico, "o desemprego conduz realmente à perda de valores, porque as pessoas vão procurar formas de resolver os problemas que têm em casa e surgem problemas como a toxicodependência e a xenofobia". Como exemplo, aponta a onda de ataques contra estrangeiros na África do Sul, "o que o desemprego provocou".

"A instabilidade nunca concorreu para a paz em lado nenhum. Se não há paz em África por causa do desemprego, então temos que combater o desemprego", frisa.

Para isso, acrescenta Filipe Zau, é preciso repensar algumas questões: "Qual é o investimento que nós estamos a dar à educação? 6% do Orçamento Geral do Estado? Não vamos resolver o problema. Com que perfil do professor é que vamos resolver o problema? Temos de refletir sobre estas coisas".