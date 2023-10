Explosão em hospital: Joe Biden apoia versão israelita

O Presidente norte-americano afirmou em Telavive, ao lado do primeiro-ministro israelita, que a explosão num hospital de Gaza terá sido da responsabilidade de grupos palestinianos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou esta quarta-feira (18.10) em Telavive, ao lado do primeiro-ministro israelita, que a explosão num hospital de Gaza que provocou centenas de mortos, de acordo com as autoridades locais, terá sido da responsabilidade de grupos palestinianos.

“Com base no que vi, parece que foi feito pela outra parte, não por vocês", disse Biden numa conferência de imprensa conjunta com Benjamin Netanyahu, pouco depois de ter chegado a Israel.

Biden apoiou assim a versão das autoridades israelitas, que atribuíram aos combatentes palestinianos a responsabilidade pela explosão no hospital anglicano Al Ahli, no norte da Faixa de Gaza, na terça-feira.

“Fiquei profundamente triste e chocado com a explosão ocorrida ontem [terça-feira] no hospital de Gaza”, disse Biden a Netanyahu.

“Temos também de ter em conta que o Hamas não representa todo o povo palestiniano e só lhe trouxe sofrimento”, acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Biden deverá encontrar-se com as famílias das vítimas do ataque dos comandos do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro, que Israel disse ter provocado 1.400 mortos.

“Os americanos estão de luto consigo”, disse Biden a Netanyahu.

Porta-voz militar israelita desmentiu a destruição do hospital e disse que a explosão ocorreu num parque de estacionamento adjacente Foto: Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance

Hamas acusa Biden de endossar “narrativa sionista”

O movimento islamita Hamas acusou hoje o Presidente dos EUA, Joe Biden, de “endossar cegamente a narrativa sionista”, ao questionar a responsabilidade israelita pela explosão num hospital em Gaza.

“A insistência do Governo dos EUA em adotar a narrativa promovida pelo primeiro-ministro do inimigo sionista (Benjamin Netanyahu) através das suas mentiras e declarações falsas é apenas um esforço sionista barato na guerra de extermínio e massacres selvagens”, lê-se num comunicado do movimento considerado terrorista por vários países e organizações.

Por seu lado, Israel negou hoje novamente ter sido responsável pela explosão no hospital de Gaza e disse ter provas de que foi causada pelo grupo palestiniano Jihad Islâmica.

“As provas, que partilhamos com todos vós, confirmam que a explosão num hospital de Gaza foi causada pelo disparo de um foguete falhado da Jihad Islâmica”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari numa conferência de imprensa.

Hagari desmentiu a destruição do hospital e disse que a explosão ocorreu num parque de estacionamento adjacente.

“Não há danos estruturais no edifício, as paredes estão intactas, não há crateras, não há danos exceto no parque de estacionamento”, afirmou, citado pela agência espanhola EFE.