Explosão em gasoduto que liga Lituânia e Letónia

Explosão no gasoduto Amber Grid provocou, esta sexta-feira (13.01), um grande incêndio no norte da Lituânia. Dados preliminares indicam que não há vítimas. Autoridades estão a investigar causas.

"Por volta das 17h00, ocorreu uma explosão no gasoduto Amber Grid, no distrito de Pasvalys. De acordo com dados preliminares, ninguém ficou ferido", fez saber a Amber Grid em comunicado. Ainda assim, a área será evacuada.

Segundo a responsável do gasoduto que liga a Lituânia à Letónia, existem dois gasodutos paralelos nesta área, no entanto, os dados iniciais indicam que a explosão terá ocorrido em apenas um deles, não tendo o segundo ficado danificado. Ou seja, explica o CEO da Amber Grid, o fornecimento de gás, que se encontra para já interrompido, deverá ser reposto.

"Planeamos restabelecer o fornecimento de gás dentro de algumas horas. Pretendemos que os clientes não sintam impactos do sucedido", disse, em conferência de imprensa, Nemunas Biknius, CEO da empresa.

A explosão resultou num incêndio com chamas de 50 metros de altura visíveis a uma distância de 17 km, detalhou a empresa pública de radiodifusão da Lituânia.

Não são ainda conhecidas as causas da explosão, mas as autoridades do país afirmaram já ter aberto uma investigação. A Amber Grid diz não haver sinais de ataque.