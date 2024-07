Explosão em Beirute: Israel faz "ataque direcionado"

Forças Armadas de Israel confirmaram ter realizado um "ataque direcionado" nos subúrbios da capital do Líbano visando o comandante do grupo libanês Hezbollah, após mortes em solo israelita. Muhsin Shukr terá sobrevivido.

Um membro do Hezbollah e a estação de televisão Al-Manar, afiliada ao Hezbollah, disseram que um ataque aéreo israelita atingiu o reduto do Hezbollah a sul de Beirute esta terça-feira (30.07). O ataque danificou vários edifícios no subúrbio de Haret Hreik, mas não ficou imediatamente claro se algum membro do Hezbollah foi atingido.

Um residente que estava em casa, a cerca de 200 metros de distância, quando o ataque aconteceu, disse que a poeira da explosão "cobriu tudo". "Foi muita destruição", disse ele.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que o ataque aéreo foi efetuado com um "drone" que lançou três foguetes.

O ataque danificou vários edifícios no subúrbio de Haret Hreik, em Beirute Foto: Ahmad Al-Kerdi/REUTERS

Represália

A explosão ocorre dias depois de um ataque mortal nos Montes Golã, no sábado (27.07).

De acordo com o Exército israelita, o comandante visado foi responsável pela morte das crianças e jovens atingidos no ataque à cidade de Majdal Shams, no norte de Israel, bem como de outros civis.

Mas o chefe do centro de operações do Hezbollah, Muhsin Shukr, terá sobrevivido ao ataque israelita, disseram à agência Reuters duas fontes de segurança. A informação foi confirmada também pela agência AFP.

Reações

O ataque israelita a Beirute foi considerado "uma violação flagrante do direito internacional" pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, informou a agência noticiosa estatal russa TASS.

Também o Irão condenou veementemente o que chamou de "pecaminosa e cobarde agressão israelita", afirmou a Embaixada do país no Líbano.

Já o Departamento de Estado norte-americano afirmou que os Estados Unidos continuarão a recorrer à diplomacia para evitar uma escalada do conflito entre Israel e o grupo libanês Hezbollah.