Exército israelita faz "incursões localizadas" em Gaza

O anúncio das incursões surge numa altura em que se aguarda que o Exército israelita dê início a uma vasta ofensiva terrestre no território palestiniano, densamente povoado.

"Nas últimas 24 horas, as forças militares israelitas efetuaram incursões localizadas no interior do território da Faixa de Gaza" para procurar "terroristas" e "armas", refere o Exército um comunicado.

Durante as operações, foram igualmente envidados esforços "para encontrar pessoas desaparecidas", acrescentou o Exército.

Segundo o comunicado, os soldados israelitas também "desmantelaram células e infraestruturas terroristas", incluindo "uma célula do Hamas que disparou mísseis antitanque contra o território israelita".

Trata-se da primeira vez que as tropas terrestres israelitas estão a operar na Faixa de Gaza desde a mais recente escalada do conflito com o Hamas.

Israel tem estado a concentrar tropas ao longo da fronteira de Gaza desde a incursão de militantes do Hamas no sábado passado. Desde então que tem vindo a bombardear incessantemente a Faixa de Gaza.

Pelo menos 1.300 israelitas, na sua maioria civis, foram mortos e cerca de 150 pessoas foram raptadas em Israel.

Do lado palestiniano, os bombardeamentos mataram cerca de 1800 pessoas, incluindo 583 crianças, e provocaram uma deslocação maciça da população de Gaza, depois de o Exército israelita ter ordenado a evacuação do norte do território.