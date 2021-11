Em 2016, Evaristo Carvalho foi o candidato presidencial apoiado pelo partido no poder em São Tomé e Príncipe, ADI (Ação Democrática Independente). Venceu as eleições e deve ser o novo Presidente do país.

Nas eleições presidenciais de 2016, teve pela frente dois grandes opositores Manuel Pinto da Costa (candidato a sua própria sucessão) e Maria das Neves apoiada pelo MLSTP/PSD. Evaristo Carvalho venceu a primeira volta com 49,88% dos votos e, após a desistência do segundo classificado, Manuel Pinto da Costa, foi o único candidato na segunda volta. Evaristo Carvalho tem uma longa trajetória política: Presidente da Assembleia Nacional entre 2010/2012, foi primeiro-ministro por duas vezes, em 1994 e entre final 2001 e inicio 2002, ele ocupou ainda as funções de ministro da Defesa e Ordem Interna. Em 2011, candidatou-se pela primeira vez à Presidência do país. Desta vez ainda sem sucesso.