Eusébio da Silva Ferreira foi um futebolista português, nascido em Moçambique, durante a época colonial. Competiu sempre em representação das cores de Portugal e está eternizado pela alcunha de "O Pantera Negra".

É considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Eusébio ajudou a seleção portuguesa de futebol a alcançar o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966, sendo o maior marcador da competição, o que lhe valeu a Bota de Ouro. Era conhecido pela sua velocidade e técnica, mas sobretudo pelo seu poderoso e acutilante remate. Ao serviço da equipa das quinas, o avançado marcou 41 golos em 64 jogos. Ao longo da sua carreira enquanto profissional, passou por clubes em Moçambique, Portugal, Estados Unidos, México e Canadá. Ficou conhecido como o jogador mais famoso do Sport Lisboa e Benfica (SLB). Faleceu em Lisboa, a 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos, vítima de insuficiência cardíaca.