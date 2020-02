Europa quer olhar para África com "novos olhos", diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou esta segunda-feira (10.02), em Adis Abeba, capital da Etiópia, a intenção de melhorar a relação com o continente africano, tendo referido que a Europa quer olhar para África com "novos olhos", passando da abordagem da ajuda para a do investimento.

"É muito importante estar mais envolvido, enquanto União Europeia, no apoio ao setor privado e fazer a transição de uma abordagem de ajuda para uma abordagem de investimento, tendo em consideração, por exemplo, a importância de construir infraestruturas robustas no continente", adiantou.

Riscos da insegurança no Sahel para a UE

E o presidente do Conselho Europeu defendeu também a importância da manutenção de uma presença europeia na região africana do Sahel, considerando que o conflito representa um risco potencial de segurança para a Europa.

"A presença francesa e europeia deve manter-se forte e constatamos que os países da região pedem e querem esse apoio", disse Charles Michel.

Tropas francesas no Sahel

Sobre a possibilidade de um reforço de tropas europeias para se juntarem às tropas francesas no Mali, o presidente do Conselho Europeu adiantou que países europeus, como a Estónia, já anunciaram meios suplementares para a região.

De acordo com Michel, "o objetivo que temos é preparar bem a reunião de março para um debate estratégico europeu, que estabeleça quais as capacidades que os estados europeus estão prontos a mobilizar quer seja em termos de desenvolvimento, humanitários ou militares a fim se securizar as zonas atualmente sobre forte pressão".

Cimeira União Europeia - África

Charles Michel está em Adis Abeba para encontros com os chefes de Estado e de Governo africanos, no contexto da preparação da cimeira União Europeia - África, marcada para outubro, em Bruxelas.

Espera-se que Bruxelas organize vários encontros bilaterais entre chefes de Estado e de Governo de países africanos e União Europeia (UE) para desenhar melhor a sua estratégia de desenvolvimento e investimento em África.

"É importante ter abertura para perceber como é que é possível fazer mais na nossa parceria e considerar os nossos parceiros africanos como iguais", disse Michel.

Encontro de Charles Michel com jornalistas em Adis Abeba

Questionado pelos jornalistas sobre se esta nova relação não deveria começar com um pedido de desculpas a África pelo passado colonial europeu, Charles Michel considerou que o mais importante é perceber como construir esta relação no futuro.

"Cada vez mais as novas gerações na Europa nasceram depois da independência dos países africanos e cada vez mais é possível ter maior ambição para esta parceria com África sem nostalgia", disse.

Uma nova narrativa?

O continente africano está aberto a desenhar uma nova narrativa na relação com parceiros de desenvolvimento, incluindo a Europa, a atender pelo discurso de abertura da Cimeira da União Africana, do recém-eleito presidente da União Africana, o Presidente Cyril Ramaphosa, da República da África do Sul, que descreveu dentre as várias prioridades no âmbito da Agenda 2063. Ramaphosa fala em "defender a posição de África como um parceiro forte e influente na arena global".

A 33ª Sessão Ordinária da Assembléia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana juntou 55 delegados, de 9 a 10 de fevereiro, na capital da Etiópia­­­­­­­­, sob o lema: "Silenciando as armas: criando condições favoráveis ​​para o desenvolvimento de África."