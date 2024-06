EURO2024: França vence, mas não convence

Vice-campeoões do mundo venceram a Áustria por 1-0, com um autogolo de Wöber, aos 38 minutos.

Foi um grande jogo de futebol, e no fim, valeu a felicidade francesa na pontaria a mais da Áustria. Um autogolo de Wöber garantiu os três pontos à França.

Mbappé esteve no lance do 1-0 Foto: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

A primeira parte foi de maioria francesa. Mais remates, mais posse de bola, perante uma Áustria mais recuada, a procurar recuperar a bola e depois sair no passe longo para a frente. A estratégia foi derrubada aos 38 minutos, quando Wober fez autogolo e deu vantaem à França.

No segundo tempo, a estratégia mudou. A França baixou as linhas para procurar a velocidade de Mbappé e Dembelé nas costas da defesa austriaca. Mbappé falhou um golo, sozinho, na cara do guarda-redes e a equipa sofreu na defesa. A Áustria rematou muito, mas sem pontaria afinada.