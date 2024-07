Euro2024: França defronta Espanha nas meias-finais

Portugal foi hoje afastado nos quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao perder com a França por 5-3, no desempate por penáltis, após 120 minutos sem golos, em Hamburgo, na Alemanha.

No desempate do segundo jogo dos ‘quartos', apenas João Félix falhou, enquanto os gauleses marcaram todos, pelo que estão pela sexta vez, em 11 presenças, no ‘top 4', em busca do terceiro título, depois das vitórias de 1984 e 2000.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, na Allianz Arena, em Munique, a França defronta a Espanhha, que hoje bateu a anfitriã Alemanha por 2-1, após prolongamento.

Espanha está nas meias-finais Foto: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

A Espanha de Luis de la Fuente venceu num jogo emocionante entre as duas equipas com melhor desempenho no torneio, graças a Mikel Merino que cabeceou o cruzamento de Dani Olmo quando o jogo parecia destinado a um desempate por grandes penalidades.

"Este é um cavalo vencedor... Estou orgulhoso de treinar jogadores como este, jogadores que são insaciáveis", disse De la Fuente.

Foi um final de torneio difícil para a Alemanha, que pressionou a Espanha até o fim e levou a partida para o prolongamento com o golo de Florian Wirtz aos 89 minutos, que empatou o primeiro golo de Olmo para "La Roja".

"Jogamos um bom torneio, mas quando se está tão perto, ser eliminado assim, é amargo", disse Toni Kroos após sua última partida pela Alemanha.

A Espanha é agora a favorita para conquistar o quarto título europeu, um recorde, depois da sétima vitória consecutiva, inspirada por Olmo, que substituiu Pedri, lesionado, apenas oito minutos depois de um choque entre o médio do Barcelona e Kroos.