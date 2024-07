Euro2024: Espanha vencer Alemanha e passar às meias-finais

Um golo no penúltimo minuto do prolongamento garantiu à Espanha uma dramática vitória por 2-1 sobre a Alemanha, que assim se apurou para as meias-finais e manteve vivo o sonho de conquistar o quarto título europeu.

A Espanha qualificou-se hoje pela sexta vez para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol, ao vencer a anfitriã Alemanha por 2-1, no primeiro jogo dos ‘quartos' do Euro2024, entre as duas tricampeãs europeias, disputado em Estugarda.

Depois de uma primeira parte feroz, mas sem golos, Dani Olmo, da Espanha, aproveitou um passe perfeito de Lamine Yamal, de 16 anos, para dar a liderança à Roja aos 51 minutos.

Niclas Füllkrug acertou a trave a 14 minutos do fim, mas, com os anfitriões de olho na eliminação, Florian Wirtz marcou aos 89 minutos para levar o jogo para a prolongamento.

Com o jogo a ser decidido por grandes penalidades, Olmo cruzou para Merino, que cabeceou para a vitória da Espanha.

Alemanha caiu em casa

A eliminação da Alemanha põe fim às esperanças dos anfitriões de uma vitória de conto de fadas no Euro, após uma década de fracos desempenhos em grandes torneios, enquanto fecha a cortina da carreira de Toni Kroos.

"Jogámos um bom torneio, mas quando se está tão perto, ser eliminado assim, é amargo", disse Kroos.

É o fim de uma era para Kroos Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

A batalha entre as duas nações mais bem-sucedidas da Euro, com três títulos cada, foi anunciada como uma final antecipada, com os espanhóis em boa forma contra os anfitriões renascidos de Julian Nagelsmann.

Antes da partida, a Espanha apontou Kroos como o jogador mais perigoso da Alemanha, mas o meio-campista teve um impacto enorme, mesmo que não intencional, ao se chocar com Pedri, que foi substituído por Olmo com uma lesão na perna.

A Alemanha, que tem o plantel mais velho do Euro 2024, teve dificuldades com a velocidade da Espanha durante o primeiro tempo, chegando frequentemente tarde demais aos desarmes, mas as duas melhores chances do primeiro tempo foram dos anfitriões - e ambas de Kai Havertz.

O atacante do Arsenal saltou mais alto para cabecear um cruzamento diretamente para Unai Simon no início do jogo, e depois chutou fraco para o guarda-redes no final do primeiro tempo.

Substituições

Wirtz foi eleito jogador do ano da Bundesliga Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nagelsmann trocou o surpreendente Emre Can pelo rosado Robert Andrich, enquanto o ineficaz Leroy Sane foi substituído por Wirtz.

A substituição que deixou a sua marca foi a de Olmo, que deu à Espanha a vantagem aos seis minutos do segundo tempo, cortando a sonolenta defesa alemã e colocando com perfeição um passe de Yamal no canto inferior esquerdo de Manuel Neuer.

O golo deu um novo impulso à Alemanha, com Wirtz a ser particularmente perigoso.

A um quarto de hora do fim, o astro do Bayer Leverkusen fez a ligação com Füllkrug no contra-ataque, mas o atacante, sob forte atenção da defesa espanhola, só conseguiu acertar a trave.

A 10 minutos do fim, Nagelsmann fez a última substituição, tirando do banco o veterano Thomas Mueller.

Mas foi Wirtz - 13 anos mais novo - que fez a diferença, ao desviar um cabeceamento de Kimmich que atravessou a relva e entrou no poste mais distante.

Mikel Oyarzabal, que entrou para o lugar de Nico Williams, rematou em arco aos 104 minutos e Wirtz fez o mesmo um minuto mais tarde, com o golo a espreitar.

Carvajal castigado

Jogo dividido Foto: Jan Huebner/IMAGO

No segundo tempo do prolongamento, a Alemanha pediu uma grande penalidade, depois de um remate de Jamal Musiala ter batido na mão de Marc Cucurella, mas depois de um controlo do VAR, a decisão original de não marcar um penálti manteve-se.

Minutos mais tarde, Olmo fez um cruzamento para Merino, que saltou alto para cabecear a bola e colocar a Espanha nas meias-finais.

Luis de la Fuente será forçado a fazer alterações para a meia-final de terça-feira, depois de Dani Carvajal ter recebido ordem de expulsão por ter derrubado Musiala e ter recebido o segundo cartão amarelo do jogo.

O defesa-central Robin Le Normand e o capitão Álvaro Morata também vão cumprir suspensão por acumulação de amarelos, com o capitão espanhol a ser advertido tardiamente por ter festejado após o golo de Merino.