EURO2024: Espanha é tetracampeã ao ritmo "dos chicos"

A Espanha é a nova campeã da Europa! A seleção espanhola venceu Inglaterra por 2-1, na final de Berlim.

Primeira parte sem brilho

45 minutos (mais dois de compensação) sem grande intensidade, criatividade ou vontade de arriscar. A Espanha com mais posse de bola, mas sem rematar à baliza, pois a Inglaterra guardou bem a sua área defensiva. O selecionador inglês, Southgate, não teve "vergonha" de montar uma teia defensiva em redor da sua área. Com a equipa tão recuada, o ataque inglês foi praticamente nulo.

Nico fez o 1-0 aos 47 minutos Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

"Chicos" à solta

A dupla do costume, a fazer os estragos do costume. Depois de estarem mais apáticos na primeira parte, Nico Williams e Lamine Yamal entraram a todo o gás no segundo tempo. Contra-ataque pela direita, Lamal levantou a cabeça o ofereceu de bandeja o 1-0 a Nico, que só teve de fuzilar ao segundo poste. Segundo golo de Nico no EURO, quarta assistência de Yamal...

Cole Palmer empatou para os ingleses aos 73 minutos, contra a corrente do jogo. Mas aos 85 minutos, Oyarzabal fez o golo da vitória espanhola. Inglaterra volta a perder uma final do EURO.