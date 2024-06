Euro2024: Banho de golos na estreia da Alemanha

É a primeira goleada do Euro2024. A seleção anfitriã bateu por 5-1 a Escócia, no jogo inaugural da 17.ª edição do Campeonato da Europa de futebol, no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

A Alemanha goleou a Escócia por 5-1, com 10 jogadores, e os anfitriões do Euro 2024 iniciaram o torneio em grande estilo, em Munique, no início de uma viagem que esperam que culmine com um quarto título continental, que seria recorde.

Florian Wirtz marcou o golo inaugural aos 10 minutos e Jamal Musiala ampliou a vantagem da Alemanha com um remate enfático.

Uma noite muito esperada para a Escócia foi de mal a pior antes do intervalo, quando Ryan Porteous foi expulso por uma disputa de dois pés com Ilkay Gundogan, com Kai Havertz cobrando o penálti resultante.

Niclas Fuellkrug marcou o quarto golo a meio da segunda parte, depois de ter entrado como suplente, e nem mesmo um golo contra de Antonio Rüdiger conseguiu estragar um início de campanha perfeito para a Alemanha.

Alemanha goleou a Escócia em casa Foto: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Ainda houve tempo para Emre Can marcar o quinto golo no último remate do jogo.

Depois de três fracassos consecutivos em grandes torneios, incluindo duas eliminações consecutivas na fase de grupos dos Mundiais de 2018 e 2022, esta foi uma forte declaração de intenções de uma equipa alemã experiente.

É a primeira vez que a Alemanha organiza um grande torneio masculino desde o Campeonato do Mundo de 2006 e pretende recriar a magia que ajudou a reacender a paixão pela seleção nacional depois de um período de marasmo internacional.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, já havia falado sobre a vontade dos jogadores de se redimir dos fracassos dos últimos tempos, com as perspetivas melhorando e o otimismo aumentando gradualmente desde a sua nomeação em setembro.