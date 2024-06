Um dos grandes jogos desta fase de grupos, com reviravolta nos últimos minutos. A Polónia, com Lewandowski no banco (a recuperar de lesão), esteve a vencer com golo de Buksa. Gakpo empatou para os neerlandeses. Já no segundo tempo, na reta final, Weghorst foi a jogo (foto) e deu os três pontos à seleção dos Países Baixos.