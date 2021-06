Euro2020: Dinamarca-Finlândia foi suspenso depois de Eriksen cair inanimado

Eriksen caiu inanimado e esteve a receber manobras de reanimação por parte da equipa médica. Minutos depois, o jogador foi transportado de maca para fora do estádio.

As imagens da realização mostraram um Estádio Parken em total choque com a situação. As imagens mostraram ainda uma pessoa próxima de Eriksen em relvado, sendo consolada por alguns jogadores da Dinamarca.

A equipa da Finlândia e a equipa de arbitragem foram as primeiras a abandonar o relvado.

O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção.

Em atualização...