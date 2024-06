Futebol Alemanha

Euro 2024: Arranca hoje o 'mata-mata'

Amós Fernando | com agências

29/06/2024 29 de junho de 2024

Começa este sábado a fase do 'mata-mata' do Euro 2024. No Estádio Olímpico, em Berlim, joga a Suíça vs. Itália. E mais tarde, será a vez da Alemanha vs. Dinamarca, no Signal Iduna Park, em Dortmund.