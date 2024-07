Euro 2024: "La Furia" vs. "Três Leões" na final

Espanha e Inglaterra disputam final inédita no próximo domingo, no Estádio Olímpico, em Berlim.

Está encontrada a final da 17ª edição do Campeonato Europeu de futebol: Espanha vs. Inglaterra jogam no próximo domingo (14.07), em Berlim.

Watkins fez o golo da vitória aos 90+1 Foto: Martin Meissner/AP/dpa/picture alliance

A Inglaterra venceu esta quarta-feira (10.07), a seleção dos Países Baixos com o golo da vitória a surgir nos últimos minutos. Os neerlandeses até marcaram primeiro, com um golo do "meio da rua" de Xavi Simons, jogador que brilhou na Bundesliga ao serviço do RB Leipzig esta época. Outro craque da Bundesliga, Harry Kane, empatou o jogo para os ingleses ainda na primeira parte.

Num jogo muito trancado e nem sempre bem jogado, o golo da vitória caiu para o lado inglês. Southgate foi assobiado quando retirou do campo Foden e Harry Kane, para colocar Palmer e Watkins. Mas aos 90+1, foram eles que construiram o golo da vitória. Palmer deu a bola para Watkins, que de costas para a baliza, rodou e fez um bem golo, qualificando a Inglaterra para a final.

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra Foto: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Southgate, o herói improvável

Ainda não ganhou nada, mas o seu trabalho é de relevo. O selecionador inglês, que pegou na seleção depois do EURO 2016, tem tido um percurso relevante. No Mundial 2018, chegou à meia-final. No EURO 2020 (joagado em 2021), foi finalista vencido (frente à Itália). E no Mundial 2022, levou a seleção inglesa aos quartos de final.