Euro 2024: Encontradas as oito equipas para os "quartos"

Caiu esta terça-feira pano sobre os oitavos de final do Euro 2024, com a realização do jogo Países Baixos 3 - 0 Romênia e Áustria 1 - 2 Turquia.

Terminou esta terça-feira (02.07), a disputa dos oitavos de final do Campeonato Europeu de Futebol - Euro 2024, que decorre aqui nas terras germânicas. No encerramento desta fase, os Países Baixos eliminaram a Romênia por 3 - 0. E no último jogo desta noite realizado em Leipzig, a Turquia afastou a Áustria pelo tangencial de 2 - 1.

Assim, ao fim de 16 partidas, estão encontradas as oito equipas que vão disputar os quartos de final do Euro 2024. São elas: Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Inglaterra, França, Países Baixos e Turquia.

Duelo dos Titãs

A disputa dos quartos de final do Euro 2024 arranca esta sexta-feira com o jogo entre a anfitriã Alemanha e a Espanha. Este é tudo pela crítica desportiva como um dos grandes duelos desta fase da prova. Aliás, os dois conjuntos são os maiores vencedores da história do Euro, com três títulos cada.

A Alemanha venceu a prova em 1972, 1980 e 1996. E os espanhóis foram campeões europeus em 1964, 2008 e 2012.

Em 2008, os espanhóis e os alemães foram os finalistas, tendo a Espanha ganho a prova por 1-0, golo de Fernando Torres.

Espanha vs. Alemanha joga-se na MHP Arena em Estugarda pelas 18horas locais.

Espanha derrotou Alemanha na final do Euro 2008 Foto: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Reedição da final de 2016?

Ainda na sexta-feira, às 21horas, em Hamburgo, há mais um cruzamento frenético nos quartos de final do Euro. Uma reedição da final de 2016, em Saint-Denis, em Paris. Portugal vs. França serão os protagonistas.



As suas seleções também já venceram a prova. A França claro com mais troféus (2), em 1984 e 2000. E Portugal estreou-se em 2016 vencendo na final a França na sua própria casa.



A disputa dos oitavos de final encerra no sábado com mais dois jogos: Inglaterra vs. Suíça e Países Baixos vs. Turquia.