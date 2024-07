Euro 2024: "Cimeira anglo-hispánica" na final de Berlim

Amós Fernando | com agências

13/07/2024 13 de julho de 2024

Chegou o dia D do Campeonato Europeu de futebol. Chegou o dia de todas as decisões do Euro 2024. Espanha vs. Inglaterra defrontam-se na grande final de Berlim, às 21 horas deste domingo (14.07).