Euro 2024: Alemanha vs. Espanha grande duelo dos "quartos"

Estão encontrados os primeiros cruzamentos nos quartos de final do Euro 2024. A Alemanha vai jogar com a Espanha, na sexta-feira e a Suíça cruza caminho da Inglaterra, no sábado.

Começa a se desenhar o caminho rumo a final do dia 14 de julho no Estádio Olímpico em Berlim. Ao fim de quatro jogos dos oitavos de final do Euro 2024, realizados neste sábado e domingo, foram encontradas as quatro equipas que vão disputar os quatros de final da prova.

A Suíça depois de mandar cedo para casa o campeão em título a Itália vai medir forças com a Inglaterra que, neste domingo teve que ao prolongamento para ultrapassar a Eslováquia, acabando por ganhar com o resultado de 2 – 1.

A Eslováquia testou a resistência da sua "magistade" Foto: Bernadett Szabo/REUTERS

Esta foi uma partida que provou um grande susto aos ingleses que perdiam desde o minuto 25 quando a Ivan Schanz colocou a Eslováquia em vantagem. E o empate dos ingleses veio aos 90+5 por intermédio de Bellingham, o que forçou o jogo ao prolongamento.

E Harry Kane fez a reviravolta no resultado logo no arranque do prolongamento, fixando a contenda em 2 – 1.

Passeata espanhola

No segundo e último jogo deste domingo, a Espanha passeou a classe sobre a Geórgia. Os georgianos até foram os primeiros a marcar, um autogolo do central espanhol Robin Normand, aos 18 minutos.

Nico Williams autor do 3º golo da Espanha Foto: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Mas, Espanha não baixou os braços. Aos 39, Rodri de fora da área atira a contar. Era 1 – 1, resultado com as equipas recolheram ao intervalo.

Na segunda parte, aos espanhóis voltaram mais calibrados. Aos 51 minutos, Fabian Ruiz faz o 2 – 1. Os 75, Nico Williams dilata o marcador para 3 – 1. E já muito perto do fim, isto é, aos 83 minutos, Dani Olmo selou a contagem por 4 – 1.

Com este resultado, os espanhóis cruzam os caminho dos alemãesnos quartos de final. O jogo realiza-se na sexta-feira (05.07), no Mercedes-Benz Arena ou MHP Arena em Estugarda.

O confronto entre os espanhóis e os alemães será uma reedição da final do Europeu de 2008, disputada no Ernest Happel Stadion, em Viena, ganha pela Espanha por 1 - 0, golo de Fernando Torres.