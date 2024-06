Euro 2024: Alemanha passa aos oitavos de final

A Alemanha venceu hoje a Hungria por 2-0. A seleção anfitriã do Euro2024 segue em velocidade de cruzeiro para a próxima fase do campeonato.

gcs | com agências

Houve festa para cada golo. Ao todo, a Alemanha marcou dois e carimbou o passaporte para os oitavos de final.

Jamal Musiala abriu o marcador aos 22 minutos, sob protesto da Hungria, que reclamou falta no lance que deu origem ao golo. Já depois do intervalo, houve novamente festa dos alemães com o golo de Ilkay Gündogan, ao minuto 67, que selou a vitória da "Mannschaft".

"Estamos a melhorar, mas à medida que melhoramos, temos de resolver alguns problemas. Foi isto que o jogo de hoje mostrou", admitiu o capitão Gündogan. "Sentimos a euforia das pessoas. A atmosfera é boa, mas temos de fazer os trabalhos de casa", acrescentou o guarda-redes Manuel Neuer.

Ao todo, a Alemanha tem já seis pontos guardados no Grupo A, depois da goleada por 5-1 no jogo inaugural contra a Escócia, na semana passada.

Golo de Ilkay Gündogan selou a vitória dos alemães Foto: Heiko Becker/REUTERS

A Hungria fica agora à beira da eliminação; se quiser passar à próxima fase, terá de vencer a Escócia, no próximo domingo (23.06).

"Disse à equipa que não me arrependo de nada. Cometemos alguns erros, mas isso acontece no futebol, podemos cometer erros. Equipas como a Alemanha, de renome mundial, jogam melhor do que nós, sabemos disso. A Alemanha é possivelmente a maior favorita a ganhar o Euro", disse Marco Rossi, técnico da seleção húngara.

Mais cedo, esta quarta-feira, a Croácia defrontou a Albânia, no Grupo B.

O jogo terminou com um empate, a duas bolas, depois de a Croácia estar a vencer até ao último minuto do desconto, por 2-1.

O resultado da partida não anima nem uma, nem outra equipa, ambas só com um ponto, em duas partidas. A Itália e a Espanha, só com um jogo até agora, lideram o grupo com três pontos cada.