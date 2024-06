EURO 2024: Alemanha e Suíça apurados para "os quartos"

Alemanha e Suíça são as primeiras duas seleções que já garantiram suas vagas nos quartos de final do Campeonato Europeu de futebol. Os helvéticos eliminaram a Itália e a Alemanha derrotou a Dinamarca.

No arranque da disputa dos oitavos de final do Euro 2024, a Alemanha (anfitriã) e a Suíça carimbaram este sábado os passaportes para os quartos de final da competição. Os suíços foram os primeiros a conquistar esta proeza ao vencer sem dó e piedade a Itália (detentor do título do último Euro) por 2 – 0.

Ruben Vargas Foto: REUTERS

Contra uma Itália desnorteada a Suíça passeou a sua classe no Estádio Olímpico em Berlim, transformando naquele que um dia foi palco dos sonhos para os italianos, num palco da "maldição".

Remo Freuler apontou o primeiro golo helvético aos 37 minutos. E no arranque da segunda parte, isto é, aos 46; Ruben Vergas sentenciou a partida, fixando o marcador em 2 - 0.

Para já, a Suíça conhecerá amanhã o seu adversário para os oitavos de final, que será encontrado no jogo entre a Inglaterra e a Eslováquia.

"Em casa mandamos nós"

Na segunda e última partida da noite, a Alemanha eliminou a vizinha Dinamarca. Os alemães fizeram as honras de casa e juz à máxima futebolística "em casa mandamos nós".

Jogando numa atmosfera de "pura loucura", em pleno Signal Iduna Park, em Dortmund, os treinados de Julian Nagelsmann foram com tudo para cima dos dinamarqueses. E retribuíram com uma vitória o apoio do público que lotou aquele recinto desportivo.

Os "Die Mannschaft" iniciaram o jogo com as setas apontadas para ferir a baliza à guarda de Schmeichel, que muitas vezes foi chamada a defesas de recurso para evitar males maiores.

Mas quando ainda estava decorridos cerca de 34 minutos da primeira parte, ainda com o resultado de 0 - 0, um ilustre "intruso", invadiu ao Signal Iduna Park- mau tempo caracterizado por trovoadas e chuvas acompanhadas por granizos, que forçaria a interrupção do jogo por cerca de 15 minutos.

Mau tempo forçou a suspensão por alguns minutos do jogo entre Alemanha e Dinamarca Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

No reatamento, assistimos duas equipas que continuaram sem apontaria afinada. E veio o intervalo.

Na segunda parte, os dinamarqueses voltaram mais fortes. Não queriam deixar os seus créditos em mãos alheias. Até chegaram a introduzir a bola à baliza de Manuel Neuer, mas o Vídeo Assistente (VAR), considerou que o dianteiro dinamarquês estava em fora de jogo.

Jamal Musiala, autor do 2º golo da Alemanha Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

E no contragolpe, a Alemanha ganha uma grande penalidade. Na conversão, Havertz não vacilou. Fez o 1 - 0. Estávamos no minuto 53. Quinze minutos mais tarde, Musiala, de cara com o guardião dinamarquês atirou a contar: 2 - 0.

Com esta vitória, a seleção alemã poderá cruzar o caminho do vencedor do jogo de amanhã em Colónia entre a Espanha e a Geórgia, nos quartos de final.

Os jogos do quartos de final prosseguem este domingo, com as partidas Espanha vs. Geórgia, no RheinEnergieStadion em Colónia e Inglaterra vs. Eslováquia, no Veltins- Arena em Gelsenkirchen.