EUA: Republicanos criticam Biden na convenção em Milwaukee

No terceiro dia da Convenção Nacional do Partido Republicano, que decorre em Milwaukee, os debates foram dominados por temas de imigração, segurança nacional e política externa. Os delegados criticaram duramente o atual Presidente dos Estados Unidos,Joe Biden, particularmente pela sua gestão das crises na Europa e no Médio Oriente. A imigração nos Estados Unidos foi destacada como uma das maiores falhas da administração Biden, segundo os republicanos.

Tom Homan, ex-diretor do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA, classificou Biden como o pior presidente norte-americano, argumentando que o líder não conseguiu proteger adequadamente as fronteiras do país. Homan afirmou: "Agora temos um recorde de migração ilegal. Um número recorde de mulheres e crianças vítimas de tráfico sexual. Um número recorde de americanos a morrer devido ao Fentanyl. Um número recorde de terroristas conhecidos ou suspeitos a atravessar a nossa fronteira. E isso é suicídio nacional”.

O Governador do Texas, Greg Abbott, expressou a sua esperança de que Donald Trump vença as eleições de 5 de novembro, declarando que Trump irá "fazer cumprir as leis da imigração, lutar contra os cartéis de droga mexicanos e prender os imigrantes ilegais criminosos".

Aviso aos imigrantes

Homan também deixou um aviso aos imigrantes ilegais: "Tenho uma mensagem para os milhões de estrangeiros ilegais que Joe Biden libertou no nosso país, em violação da lei federal: é melhor começarem a fazer as malas agora”.

Como a Europa reage a possível volta de Trump à Casa Branca? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Além da imigração, os republicanos também abordaram a política externa americana. Doug Burgum, governador do Dakota do Norte, afirmou que "o Presidente Trump vai garantir que os EUA têm o poder de vencer a China na corrida ao armamento de inteligência artificial".

No evento, o senador do Ohio, J. D. Vance, aceitou formalmente a sua nomeação como candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano ao lado de Donald Trump e pediu "unidade para vencer" as presidenciais de novembro.

Enquanto a convenção prossegue, os democratas receberam más notícias: Joe Biden testou positivo para a Covid-19 e foi forçado a cancelar a sua viagem de campanha a Las Vegas. Os apoiantes de Trump consideraram a notícia como uma desculpa para disfarçar o alegado fracasso de Biden, após uma má performance no último debate. Um apoiador comentou: "Penso que a Covid-19 não é preocupação agora. Precisamos de um líder que vai levar a América para a direção certa - Donald Trump, em 2024".

Por outro lado, os simpatizantes do Partido Democrático em Las Vegas lamentaram a situação, mas mantiveram o apoio a Biden. Sofia Martinez, uma apoiadora, afirmou: "Precisamos que ele chegue a novembro. Precisamos de ti em novembro e esperamos que ele tenha a oportunidade de vir falar às comunidades latinas”.

Joe Biden estará em auto-isolamento em Delaware, conforme indicado pela sua assessoria de imprensa.