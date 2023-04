EUA: Joe Biden recandidata-se nas eleições de 2024

"Quando concorri à Presidência, há quatro anos, disse que estamos numa batalha pela alma dos Estados Unidos. E ainda estamos", disse Joe Biden, num vídeo intitulado "Liberdade", divulgado esta terça-feira (25.04) para anunciar oficialmente a recandidatura.

O chefe de Estado confirmou formalmente algo que já tinha anunciado em várias entrevistas e também oficializou que a sua companheira de campanha será novamente Kamala Harris.

Um anúncio feito no dia em que se cumprem quatro anos desde que lançou a campanha eleitoral que o levou à Casa Branca, após ter derrotado Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020.

"Todas as gerações têm um momento em que têm de defender a democracia, defender as suas liberdades fundamentais. Acredito que este é o nosso momento. É por isso que me vou candidatar à reeleição como Presidente dos Estados Unidos. Juntem-se a nós. Vamos terminar o trabalho", escreveu o democrata no Twitter.

Cuidado com os "extremistas"

"A questão que enfrentamos é se nos próximos anos teremos mais ou menos liberdade", sublinha Joe Biden, de 80 anos, que está confiante de que os resultados políticos e os mais de 50 anos de experiência em Washington vão contar mais do que o debate em torno da sua idade.

Alguns democratas disseram que Biden, atualmente o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos, não se devia recandidatar sobretudo por causa da sua idade.

Há ainda dúvidas sobre o candidato que irá concorrer pelo Partido Republicano, embora Donald Trump seja atualmente o favorito.

No vídeo hoje divulgado, o democrata alerta ainda para os "extremistas MAGA", numa referência ao slogan de campanha de Trump, "Make America Great Again" (tornar a América grandiosa novamente), referindo que se estão a preparar "para eliminar liberdades fundamentais, reduzindo a Segurança Social" que as pessoas "pagaram durante a vida, ao mesmo tempo que reduzem os impostos aos mais ricos", frisou.

Kamala Harris apoia reeleição de Joe Biden por "acreditar na liberdade" Foto: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Kamala Harris continua ao lado de Biden

Kamala Harris, vice-presidende no primeiro mandato de Joe Biden, será também a sua vice em 2024. Diz que voltará a concorrer ao lado dos democratas porque acredita na liberdade e na democracia.

"Como americanos, acreditamos na liberdade e acreditamos que nossa democracia só será tão forte quanto nossa vontade de lutar por ela", escreveu no Twitter.

A mensagem de Kamala Harris, de 58 anos, foi publicada momentos depois de Biden ter anunciado que concorrerá à reeleição no próximo ano.