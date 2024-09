EUA felicitam autoridades guineenses pela apreensão de droga

Os EUA saudaram as autoridades guineenses pela apreensão do avião com mais de duas toneladas de cocaína no Aeroporto Osvaldo Vieira no dia 7 de setembro. Fizeram saber que "apreciam muito" as parceria entre as partes.

Os EUA saudaram esta segunda-feira (09.09) as autoridades guineenses pela apreensão do avião com mais de duas toneladas de cocaína no Aeroporto Osvaldo Vieira no passado dia 7 de setembro.

A Representação da Embaixada dos EUA na Guiné-Bissau, na sua página no Facebook, escreveu o seguinte, nesta segunda-feira (09.09): "Os Estados Unidos orgulham-se de trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros guineenses para identificar e eliminar as redes internacionais de contrabando de droga, e para fornecer aos nossos parceiros na aplicação da lei os recursos de que necessitam para manter a droga fora da Guiné-Bissau".

"É mais um exemplo de como estamos a trabalhar em conjunto para manter o povo da Guiné-Bissau seguro, saudável e protegido", entendem as autoridades norte-americanas.

E num comunicado, a embaixada fez saber também que "os EUA apoiam o Governo da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e apreciam muito as parceria entre as autoridades da Guiné-Bissau e a Administração de Combate a Droga dos EUA".

A apreensão é considerada a maior, até agora. De acordo com um comunicado de domingo (08.09) das autoridades policiais guineenses, "foram detidos todos os tripulantes, incluíndo o piloto. Entre os detidos encontram-se cinco cidadãos latino-americanos".

No comunicado, "a Polícia Judiciária reafirma o compromisso e determinação em combater o tráfico de estupefacientes, contando com a viral participação internacional que tem sido um pilar fundamental das operações contra o crime organizado."