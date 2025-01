EUA: Dados novos nas investigações dos atentados - FBI

As autoridades norte-americanas continuam a investigar uma possível conexão entre o atentado de carro de Nova Orleans que matou 15 pessoas e feriu outras 35 e a explosão de um Tesla Cybertruck na frente do hotel Donald Trump em Las Vegas, que resultou na morte de uma pessoa e feriu sete pessoas.

As investigações do FBI (Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos) apontam que os motoristas dos dois veículos tinham passagem pelo Exército norte-americano. Faziam parte da mesma base militar na Carolina do Norte, então conhecida como Fort Bragg. Mas o FBI assegura que, por enquanto, não há indícios de ligação entre os dois incidentes.

O que é claro por agora é que o autor do ataque na cidade de Nova Orleans, identificado por Shamsud-Din Bahar Jabbar, se inspirou no Estado Islâmico. O Presidente norte-americano, Joe Biden, quer que se vá à fundo com as investigações.

"Nem este ataque e nem a ideologia ilusória dos agressores serão capazes de nos derrotar. Continuaremos a perseguir incansavelmente o Estado Islâmico e outras organizações terroristas onde quer que estejam. Eles não encontrarão refúgio aqui".

Tesla Cybertruck que explodiu diante do Hotel de Donald Trump, Las Vegas Foto: Alcides Antunes/via REUTERS

As pistas

Sobre o motorista do Cybertuck que explodiu em Las Vegas, as autoridades indicam que este teria se suicidado, com um tiro na cabeça antes da explosão do automóvel. Matthew Livelsberger, de 37 anos, era membro ativo do Exército americano.

Spencer Evans, agente especial do FBI em Las Vegas, disse à imprensa nesta quita-feira (02.01): "Estamos a seguir pistas de investigação em todo o mundo. Não temos conhecimento de qualquer informação que ligue este indivíduo a qualquer organização terrorista em todo o mundo".

Entretanto, as duas viaturas envolvidas nos dois incidentes nos Estados Unidos nesta quarta-feira (02.01) eram alugadas.