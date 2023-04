EUA avaliam riscos após fuga de documentos secretos

As defesas antiaéreas de Kiev, cruciais contra os ataques russos, bem como a ajuda internacional às forças ucranianas estão entre os tópicos abordados nos documentos secretos do Pentágono.

Um dos documentos agora divulgados, por exemplo, faz um balanço do conflito no início de março, incluindo o número de perdas russas e ucranianas, enquanto outros discutem a situação em frentes específicas, como Bakhmut.

O Departamento de Justiça dos EUA já abriu uma investigação criminal, enquanto o Departamento de Defesa avalia as possíveis consequências para a segurança nacional americana, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Segurança dos EUA em risco

Segundo o Pentágono, a fuga dessas informações classificadas coloca um risco "muito grave" para a segurança nacional dos EUA, alertou John Kirby, que não adiantou mais detalhes.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca Foto: John Kirby/REUTERS

"Não sabemos quem é o responsável e não sabemos se eles têm mais documentos que pretendem publicar. Por isso, estamos a observar tudo e a monitorizar a situação da melhor maneira possível. Se isso é um assunto que nos preocupa? Sim, é", admitiu.

A fuga de informação pode colocar em risco as fontes de inteligência dos EUA, além de fornecer à Rússia informações valiosas sobre o estado das tropas ucranianas.

Alguns documentos também parecem indicar que os Estados Unidos estão a espiar alguns dos seus aliados: um menciona que líderes do Mossad, o serviço de inteligência israelita, teriam defendido as manifestações contra a polémica reforma do sistema judiciário de Israel.

Esforços para tranquilizar aliados

As autoridades norte-americanas também estão em contacto com os aliados de Washington sobre o assunto, e os comités parlamentares relevantes foram informados, adiantou ainda o Pentágono.

O facto de estes documentos estarem a circular na internet implica "um risco muito grave para a segurança nacional e podem potencialmente alimentar a desinformação", indicou Chris Meagher, um porta-voz do ministério da Defesa norte-americano.

"As fotos parecem mostrar documentos de formato semelhante ao utilizado para fornecer atualizações diárias aos nossos altos responsáveis das operações relacionadas com a Ucrânia e a Rússia, e ainda outras atualizações de informações. Algumas destas imagens parecem ter sido alteradas", explicou.

Chris Meagher diz que estão a trabalhar 24 sobre 24 horas para investigar sobre a forma como tudo isto aconteceu, e ainda a amplitude do problema.

"Temos estado em estreito contacto com a Casa Branca e com os parceiros sobre esta questão, e foi criado um canal com enfoque na avaliação do impacto que estes documentos fotográficos poderiam ter na segurança nacional dos EUA, e nos nossos aliados e parceiros."

Vários responsáveis americanos consideram que muitos dos documentos são autênticos. Um fluxo contínuo de fotografias e documentos classificados foram revelados nos últimos dias através do Twitter, Telegram, Discord e outros meios digitais, apesar de alguns circularem em linha durante semanas sem atraírem atenção mediática.