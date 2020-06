EUA: Autópsia confirma homicídio de negro morto a tiro em Atlanta

Brooks, de 27 anos, morreu na noite de sexta-feira (12.06) após ter recebido "dois tiros nas costas" disparados por um agente branco da polícia de Atlanta, provocando-lhe danos nos órgãos e perda de sangue, explicou em comunicado o médico-legista do condado de Fulton.

Acusação de homicídio?

O procurador distrital do condado de Fulton, Paul Howard, que está a investigar o incidente, disse que o relatório preliminar do gabinete do médico-legista e o exame balístico irão ajudá-lo a "tomar uma decisão" sobre se deve ou não apresentar queixa contra o agente que alvejou Brooks.

Howard já anunciara que estava a considerar acusar o agente envolvido de homicídio, uma acusação que, ao abrigo do Código Penal da Geórgia, pode acarretar a pena de morte. Identificado como Garrett Rolfe, o agente, na polícia desde outubro de 2013, foi despedido no sábado e Devin Bronsan, que o acompanhava, foi colocado em funções administrativas.

Polícia norte-americana é acusada de ser violenta com os negros

Rayshard Brooks morreu na sequência dos disparos da polícia perto de um restaurante "drive-thru" (onde se compra comida sem se sair do automóvel). A polícia tinha sido chamada ao local devido a uma queixa de que um homem estava a dormir dentro de um carro e a bloquear a passagem de outras viaturas.

Os registos

Um vídeo da câmara ligada a um dos uniformes dos agentes, divulgado pela polícia no domingo (14.06), mostra que os agentes falaram durante mais de 20 minutos com Brooks, antes do início do confronto. Brooks manteve-se inicialmente calmo, confirmando que tinha bebido, e cooperou com os agentes, a quem pediu autorização para deixar o carro no parque de estacionamento e ir a pé até à casa da irmã, que vive nas proximidades.

Os agentes fizeram-lhe um teste de alcoolemia e tentaram algemá-lo, mas Brooks libertou-se e os três acabaram no chão, com a polícia a avisá-lo de que lhe dariam um choque elétrico com 'taser' se resistisse.

Outro vídeo divulgado pelo Departamento de Investigação da Geórgia (GBI, na sigla em inglês) mostra Brooks, depois de tirar o 'taser' à polícia e fugir, a voltar-se para trás e a apontar a um agente que o perseguia. O agente, que levava outro 'taser' numa mão, pegou na arma e disparou três vezes contra Brooks.

George Floyd a ser asfixiado por um agente da polícia

"É um pouco diferente do assassínio de George Floyd"

Jason Miller, advogado da família de Brooks, aconselhou cuidado na análise do caso, uma vez que "é um pouco diferente do assassínio de George Floyd", e lembrou que há "implicações legais diferentes" por Brooks ter tirado o 'taser' à polícia.

O advogado alegou ainda que, segundo "várias testemunhas", os polícias calçaram luvas e começaram a recolher as balas do chão antes de prestarem os primeiros socorros à vítima.

Brooks tinha três filhas, de 1, 2 e 8 anos, e um enteado, de 13, de acordo com o advogado. O incidente, filmado, e que circulou rapidamente nas redes sociais, aconteceu em plena vaga de protestos por causa da violência policial contra os negros, desde que a 25 de maio a polícia de Minneapolis matou George Floyd, um caso também filmado. No sábado (13.06), manifestantes atearam fogo ao restaurante Wendy's, onde Brooks foi fatalmente atingido.