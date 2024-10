EUA alertam que Irão prepara ataque contra Israel

"Temos indicações de que o Irão está preparando um lançamento iminente de mísseis balísticos contra Israel. Os Estados Unidos estão apoiando os preparativos de defesa” para este ataque iminente, declarou a fonte.

Da mesma forma, esse funcionário da Casa Branca alertou o Irã sobre "sérias consequências” se decidir atacar.

Um ataque com mísseis balísticos complicaria a intercetação por parte das defesas aéreas israelenses, já que os projéteis seguem uma trajetória balística após atingirem grandes alturas, chegando algumas vezes às camadas mais externas da atmosfera.

Segundo disse uma fonte do governo americano à emissora "CNN”, os EUA esperam que a nova ação iraniana tenha escala e objetivos semelhantes aos do ataque com centenas de drones e mísseis de 13 de abril.

Ontem à noite, quando Israel iniciou uma incursão no sul do Líbano, os Estados Unidos ainda não tinham detetado movimento de equipamento militar no Irã, embora fontes americanas tenham alertado para a capacidade do Irã de se mobilizar rapidamente, como destacou a emissora "NBC”.

Este seria o primeiro ataque do Irã contra Israel desde abril, quando Teerã atacou duas bases aéreas israelenses no Negev com mísseis e drones e atingiu partes das Colinas de Golã ocupadas.

Naquela ocasião, a maioria dos projéteis lançados pelo Irã foram intercetados por Israel, pelos Estados Unidos ou pelos países árabes sobre os quais voaram.

Israel em alerta

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu nesta terça-feira (01.10) aos cidadãos que obedeçam "estritamente” às diretrizes de segurança impostas hoje no centro do país, pouco depois do alerta dos Estados Unidos de que o Irã pode estar preparando um iminente ataque com mísseis balísticos.

Netanyahu adverte ao povo para que tome as devidas medidas de segurança Foto: OHAD ZWIGENBERG/AFP

Sem fazer referência à possível ameaça, Netanyahu lembrou que o país está passando por um momento de "grandes conquistas”, mas também de "grandes desafios”, e pediu aos israelenses que façam duas coisas.

"Uma: obedecer rigorosamente às diretrizes do comando da linha de frente, pois isso salva vidas. E a segunda: permaneçam unidos. Permaneceremos firmemente juntos nos dias de teste que virão”, acrescentou o premiê em mensagem de vídeo.