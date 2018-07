"Eu não minto na minha música", diz Mayra Andrade

Mayra Andrade é um sucesso mundial, admirada até mesmo por artistas de grande fama, como a cantora Madonna, que partilhou nas redes sociais um vídeo de uma das apresentações da cabo-verdiana. Alcançar o público no além-mar não foi fácil. Foi tudo fruto de uma boa dose de sorte, mas, sobretudo, de muito trabalho, afirma a cantora.

"Há uma verdade na música que eu faço. Eu não minto na minha música. Eu só canto o que me toca realmente e tento encontrar a linguagem mais genuína possível", disse em entrevista à DW África, em Berlim.

Ouvir o áudio 02:39 Ao vivo agora 02:39 min "Eu não minto na minha música", afirma Mayra Andrade

"Eu sou muito cabo-verdiana e eu sou muito do mundo, então a minha música traduz muito bem o que eu sou. E também o trabalho de muitas pessoas que acreditaram em mim, que juntaram os esforços para que as coisas acontecessem. E é um trabalho de formiga, que vem sendo feito há 18 anos. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite", acrescenta.

Promoção da cultura cabo-verdiana

Mayra Andrade anda em digressão pela Europa, ao lado do brasileiro Gilberto Gil, que a convidou para participar no espetáculo "Gilberto Gil & Amigos: Refavela 40". A cantora apresentou-se na capital alemã esta quinta-feira (19.07).

Mayra Andrade saúda o esforço do Governo de Cabo Verde na promoção da música e cultura do país, mas frisa que o foco deve estar noutras prioridades, como o combate à pobreza, educação e saneamento básico.

"Até agora, os artistas cabo-verdianos têm se defendido muito sozinhos. Eu espero que essa estratégia política seja de muito êxito e que nos ajude a nós, mas também muitos daqueles que ainda precisam mais do que nós dessa ajuda, para poderem se projetar em termos nacionais e internacionais", afirma.

"A gente é um país muito pobre. É independente há 43 anos. Então, as prioridades existem realmente - as infraestruturas, a saúde, o ensino básico, as universidades. Como artista, a gente acaba tendo este entendimento de que a cultura não é a prioridade, quando você ainda tem que botar água na casa das pessoas, saneamento, educação..."

Mayra Andrade lançará um disco novo em outubro

Caminho para o sucesso

Aos artistas que estão no começo e em busca do caminho para a internacionalização, e respondendo à pergunta deixada pelo internauta Júlio Jorge Mutapata no Facebook da DW África, Mayra Andrade deixa conselhos.

"O melhor conselho é você não se travestir no que você não é - cantar com alma, sempre com mais alma. E alguma pessoa, em algum momento, vai te estender a mão, algum palco vai se iluminar para você. Não se trair, não mentir a si próprio e nem ao público", sublinha.

Para os fãs que querem saber quais são os projetos atuais e futuros da cantora, como os internautas Adulai Candé e Desimar Kaylano Gonçalves, Mayra Andrade diz o que vem por aí.

"Eu estou terminando o disco novo, que vai ser lançado em outubro. A partir daí, a gente vai iniciar uma tourné. A gente ainda está montando a tourné, a banda será nova. O disco novo se chama 'Manga'. Estou muito feliz com este disco e acho que vai ser uma surpresa para muitas pessoas", adianta.

O último concerto da cantora cabo-verdiana ao lado de Gilberto Gil nesta digressão pela Europa será neste sábado (21.07), em Espanha.