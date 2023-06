Etiópia solicita adesão ao BRICS e espera resposta positiva

Destacando-se entre as economias de mais rápido crescimento em África, a Etiópia enviou um pedido formal para se juntar às economias emergentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

AEtiópia enviou nesta quinta-feira (30.06) um pedido formal para ingressar no grupo de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia,Índia, China e África do Sul), segundo informou o Ministério das Relações Exteriores etíope, depois que o bloco de países confirmou neste mês que está estudando fórmulas para incorporar novos membros.

"Solicitamos a adesão e esperamos uma resposta positiva", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, Meles Alem, em declarações divulgadas pela imprensa local.

"Como um país que foi membro fundador de instituições globais como a União Africana (UA) e as Nações Unidas e que busca proteger nossos interesses nacionais, é importante que nos juntemos a blocos como oBRICS”, acrescentou.

Etiópia é uma das economias de mais rápido crescimento na África. Foto: DW/I. Hell

A ministra de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul - país que ocupa a presidência rotativa dos BRICS este ano -, Naledi Pandor, disse no último mês de março que recebeu "12 cartas" de países interessados ​​em ingressar no bloco, entre os quais citou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argélia, Argentina, México e Nigéria.

Após essas solicitações, o bloco está analisando fórmulas para abrir as portas a novos membros, embora ainda haja trabalho para ativar essa expansão, como confirmaram no dia 1º de junho os ministros de Relações Exteriores do BRICS na Cidade do Cabo.

Com mais de 117 milhões de habitantes, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África e abriga a sede da UA.

Embora o crescimento de seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 tenha desacelerado para 5,3%, em comparação ao 5,6% no ano anterior, manteve-se acima da média da África Oriental (4,4% em 2022), segundo dados do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Isso faz da Etiópia uma das economias de mais rápido crescimento na África.