Etiópia: Referendo decide a favor da independência da região Sidama

Desalojados: Crise negligenciada na Etiópia

Doenças e má nutrição

"Estamos a morrer a fome, as pessoas morrem de diarreia, as nossas crianças têm de sair a rua para apanhar comida no lixo e trazer para as suas famílias", diz Almaz, que vive neste campo em Dilla na zona Gedeo há mais de um ano.