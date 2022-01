Etiópia: ONU confirma dezenas de mortos em ataque aéreo em Tigray

"Cerca de 50 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram no bombardeamento, segundo fontes médicas do hospital Shire [cidade na região centro-norte da província]", disse o porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), Saviano Abreu, citado pela agência Efe.

O bombardeamento, ocorrido na sexta-feira (07.01), provocou ainda 138 feridos, acrescentou Saviano Abreu, que destacou a impossibilidade do OCHA em confirmar mais detalhes, incluindo o número de vítimas na ação, que teve como alvo um campo de refugiados em Dedébit.

Os rebeldes da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês) responsabilizaram o Exército governamental, através de um comunicado divulgado, este domingo (09.01).

"A falta de cuidados médicos e de combustível está a complicar a assistência aos feridos", disse ainda o porta-voz do OCHA.

A falta de segurança tinha já levado o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a denunciar a 7 de janeiro que esta agência da ONU está impedida de entregar material médico em Tigray desde julho passado.

Pelos mesmos motivos, apenas 12% dos camiões que a ONU preparou com ajuda humanitária para Tigray, também desde julho, conseguiram passar e entregar a sua carga no destino, denunciou em 06 de janeiro o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric.

Fontes humanitárias confirmaram que o bombardeamento em Dedébit, por um lado, e a falta de combustível, por outro, levaram algumas organizações a suspender as suas atividades naquela região.