Etiópia em guerra com região separatista de Tigray

Prémio Nobel: Os representantes da Paz em África

Iniciativa corajosa

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, será laureado pelo empenho para a paz com a vizinha Eritreia. A insistência pela reconciliação no seu próprio país também impressionou os jurados do Prémio Nobel, apesar da concretização desse objetivo ser longa e difícil. O processo corajoso de reforma no conturbado Estado multiétnico da Etiópia impressionou o júri do prémio.

Autoria: Martina Schwikowski, mp