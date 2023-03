Blinken pede fortalecimento do processo de paz em Tigray

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, apelou, esta quarta-feira (15.03), em Adis Abeba, ao "fortalecimento" do processo de paz no Tigray, no norte da Etiópia, durante uma visita destinada a renovar os laços com este aliado histórico de Washington, e na qual anunciou um novo pacote de ajuda no valor de 331 milhões de dólares.

Blinken, que se referia ao acordo de paz assinado em 2 de novembro em Pretória, na África do Sul, é o mais alto funcionário da administração norte-americana a visitar a Etiópia desde novembro de 2020 e o início da guerra entre o governo federal etíope e as autoridades rebeldes na região de Tigray.

Blinken saboreou o célebre café da Etiópia na companhia do seu homólogo etíope, Demeke Mekonnen Foto: Ethiopian Foreign Ministry

"Há muito a fazer. O mais importante é provavelmente fortalecer a paz que está a enraizar-se no norte", disse o chefe da diplomacia norte-americana, antes de uma reunião com o seu homólogo etíope, Demeke Mekonnen, também vice-primeiro-ministro, com quem, num gesto central da cultura etíope, tomou um café.

O secretário de Estado norte-americano sublinhou ainda "o objetivo de reforçar a relação entre os Estados Unidos e a Etiópia", prejudicada pelo acordo Agoa, uma iniciativa norte-americana que isenta as exportações de determinados países africanos da qual Adis Abeba ficou excluída.

Relação de longa data

"Temos relações de longa data e é hora de reanimá-las e seguir em frente", concordou Demeke, ao receber o seu homólogo no Ministério das Relações Exteriores.

Após a reunião entre ministros, Blinken reuniu-se com Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia desde 2018, prémio Nobel da Paz de 2019 por ter terminado uma guerra de 20 anos com a vizinha Eritreia, mas cujo conflito em Tigray o transformou de um símbolo de uma nova geração de líderes africanos progressistas para um quase pária aos olhos de Washington.

"Tivemos discussões extensas" e "concordámos em fortalecer as relações bilaterais de longa data entre nossos países, com uma promessa de parceria", escreveu Abiy no Twitter.

Ajuda "para todos”

Mais tarde, Blinken anunciou um novo pacote de ajuda humanitária no valor de mais de 331 milhões de dólares ao país.

"Este financiamento será um apoio vital às pessoas deslocadas e afetadas pelo conflito, seca e insegurança alimentar na Etiópia", disse Blinken ao visitar um centro logístico da ONU em Adis Abeba.

A nova ajuda, que eleva o total da ajuda humanitária dos EUA à Etiópia para mais de 780 milhões de dólares no ano fiscal de 2023, destina-se "a todos - não a um grupo ou região", disse Blinken aos jornalistas.

Tigray: Reencontro emocionante das famílias To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Queremos ter a certeza de que quem quer que esteja necessitado recebe essa ajuda".

Antony Blinken chegou na terça-feira à noite à Etiópia para uma visita que tem como pano de fundo os esforços de Washington para reforçar uma parceria norte-americana no continente, onde a China e a Rússia estão a aumentar a sua influência.