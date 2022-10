Etiópia: Amnistia Internacional não exclui possibilidade de "genocídio" no Tigray

A Amnistia Internacional (AI) afirmou hoje que têm sido cometidos crimes contra a humanidade "por todas as partes" e não excluiu a possibilidade de um "genocídio" no conflito que assola o norte da Etiópia há quase dois anos.

Desde o início da guerra na região norte do Tigray, em novembro de 2020, a organização não-governamental registou "numerosas violações dos direitos humanos, incluindo violência sexual, violação, pilhagem, tortura e execuções extrajudiciais", disse Fisseha Tekle, investigador da AI na Etiópia e Eritreia, numa conferência de imprensa em Nairobi.

"Todas as partes" - naturais do Tigray, de Amhara (as milícias e forças de segurança da região vizinha do Tigray) e eritreus - "cometeram graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade", com "impunidade", disse Tekle, afirmando que estes abusos começaram "logo desde o início do conflito".

"Não excluímos a qualificação de genocídio, mas não temos, de momento, provas suficientes", continuou, apelando a "investigações internacionais" sobre casos documentados de violações dos direitos humanos.

Dados da ONU indicam que guerra já fez mais de dois milhões de deslocados

Após cinco meses de tréguas humanitárias, os combates foram retomados a 24 de agosto.

O Tigray está isolado do resto do país e privado de eletricidade, redes de telecomunicações, serviços bancários e combustível. A entrada de ajuda humanitária por via rodoviária e aérea também tem sido interrompida desde que os combates foram retomados.

"Milhões de pessoas no Tigray estão a enfrentar uma catástrofe humanitária", alertou Tekle.

As conversações de paz entre os rebeldes na região de Tigray e o governo etíope foram abertas na terça-feira (25.10), em Pretória, África do Sul, para "encontrar uma solução pacífica e duradoura" para a guerra. As conversações deverão continuar até 30 de outubro.

"Sem justiça, não pode haver paz duradoura", disse Fisseha Tekle, sublinhando que "a justiça deve ser o elemento central" das conversações de paz.

O resultado do conflito, que se desenrola em grande parte fora dos olhares mediáticos, é desconhecido. A embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, estimou, na sexta-feira, que em dois anos "morreram até meio milhão de pessoas".

Segundo a ONU, a guerra também já deslocou mais de dois milhões de etíopes e mergulhou centenas de milhares de pessoas em condições muito próximas da fome.