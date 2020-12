Etiópia: Ajuda não-governamental chega à capital de Tigray pela primeira vez

A caravana de sete camiões brancos que chegou à cidade de Mekele neste sábado (12.12) foi organizada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Cruz Vermelha etíope, informaram as organizações. Entretanto, as Nações Unidas e outras agências não foram capazes de entregar ajuda. O Governo diz que enviou alimentos e outros suprimentos.

O acesso à região foi restrito pelo Governo após combates terem sido iniciados, em 4 de novembro, entre o Governo e as forças rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF). O conflito nesta que é a segunda região mais populosa de África já matou milhares de pessoas e deixou mais de 950 mil deslocados.

As instalações de saúde em Mekele foram paralisadas após suprimentos de medicamentos e outros itens médicos, como luvas cirúrgicas terem acabado, disse o CICV.

O principal hospital de referência da região foi forçado a fechar a sua unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico por causa da escassez e incapacidade para executar o gerador.

Semanas sem suprimenos

Quase 15 mil pessoas estão no acampamento "Um Rakuba", onde pessoas fazem fila por alimentos.

"Médicos e enfermeiras têm estado semanas sem suprimentos, água corrente e eletricidade", disse Patrick Youssef, o diretor regional do CICV para a África. "Esta remessa médica trará novos estoques, ajudará os pacientes e reduzirá decisões de triagem de vida ou morte", afirmou.

O Governo etíope diz que derrotou as forças da TPLF e fez um acordo com as Nações Unidas para permitir ajuda. Porém, algumas agências de ajuda e doadores dizem que o acordo é restrito e a segurança continua a ser um problema.

Quase 50 mil refugiados já cruzaram a fronteira leste com o Sudão desde início de novembro. Quase 15 mil pessoas estão no acampamento "Um Rakuba", onde filas de pessoas esperam por comida.

Os recém-chegados construíram abrigos usando galhos de árvores. "Não temos comida ou abrigo suficientes aqui, mas eu também tenho medo de voltar", disse Tewelo Gabrageres, de 35 anos.

Amnistia Internacional apela às autoridades

Nesta sexta-feira (12.12) Amnistia Internacional (AI) apelou às autoridades etíopes para que permitissem a entrada de ajuda humanitária, sem restrições, em Tigray, num momento em que as Nações Unidas se mostram preocupadas com uma potencial crise alimentar na região.

Num comunicado, a organização não-governamental de defesa dos direitos humanos referiu que "as autoridades etíopes devem permitir que a ajuda humanitária sem restrições chegue aos campos de refugiados no estado de Tigray".

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou em 04 de novembro uma operação militar na região norte do país, após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês). Desde então, a região tem sido palco de ofensivas militares por ambas as partes, com o disparo de foguetes e de incursões para a captura de cidades.

Com as comunicações e os transportes limitados, ou mesmo cortados, é difícil saber a extensão do conflito na região que conta com seis milhões de pessoas.

A ONG mostrou-se também preocupada com o risco que enfrentam os trabalhadores de ajuda humanitária. Pelo menos quatro trabalhadores responsáveis pelo fornecimento de ajuda humanitária morreram desde o início dos confrontos.

Desde o início do conflito, pelo menos três seguranças do Conselho Dinamarquês para os Refugiados e um membro do International Rescue Committee (IRC) foram mortos, sendo que esta última fatalidade ainda está a ser investigada.