eSwatini é um pequeno país da África Austral, limitado a leste por Moçambique e em todas as outras direções pela África do Sul. O país também é conhecido pelo nome antigo Reino da Suazilândia.

O eSwatini tem duas cidades consideradas capital: Mbabane (administrativa) e Lobamba (legislativa). Trata-se de um país montanhoso no sul do continente africano, sem saída para o mar, e que constitui uma das poucas monarquias em África. As suas línguas oficiais são o inglês e o suazi. A sociedade, formada por clãs, admite a poligamia. A economia é baseada sobretudo na agropecuária. O país surge frequentemente pelos piores motivos nos índices de saúde pública: um terço da sua população adulta é portadora do vírus da imunodeficiência humana (VIH/Sida). O país é membro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). Os dois países vizinhos são Moçambique e a África do Sul.