Internacional

Estudantes na linha da frente dos protestos em eSwatini

Há mais de um mês que as escolas do pequeno reino da África Austral, eSwatini, estão fechadas em resultado dos protestos em curso contra o rei, nesta que é a última monarquia absoluta de África. Os jovens, particularmente os estudantes do ensino secundário e universitário, têm liderado protestos contra a falta de oportunidades, mas as forças de segurança têm respondido violentamente.