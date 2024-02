Estado Islâmico reivindica novos ataques em Cabo Delgado

Através de canais de propaganda, o grupo terrorista documentou o ataque com imagens, a uma posição das forças armadas moçambicanas, levando vário material bélico, e reivindicou ainda outro ataque em Chiúre.

A Lusa não conseguiu atestar no terreno a autenticidade desta reivindicação e as autoridades moçambicanas não comentam as operações militares em curso em Cabo Delgado.

Contudo, o administrador distrital de Macomia, Tomás Badae, confirmou na segunda-feira (12.02) que os grupos de insurgentes que atuam em Cabo Delgado atacaram uma posição das Forças de Defesa e Segurança (FDS) no distrito.

O ataque aconteceu entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, entre 23:00 e 03:00, no posto administrativo de Mucojo, a 45 quilómetros da sede distrital de Macomia: "Tomaram, sim, a posição e assaltaram-na, mas não temos mais informação se ainda estão lá ou já abandonaram".

População em fuga no norte de Moçambique

Comunicação interrompida

Desde a ocorrência do ataque, a comunicação com Mucojo ficou interrompida.

Relatos de residentes locais também davam conta de várias baixas entre os militares moçambicanos, mas sem confirmação das autoridades ou uma reivindicação pública do mesmo por parte do grupo terrorista até agora.

Na terça-feira (13.02) foi confirmado o ataque, também agora reivindicado pelo Estado Islâmico, no distrito de Chiúre, com a destruição de várias infraestruturas e igrejas.

O alvo foi a sede do posto administrativo de Mazeze, no interior do distrito de Chiúre, onde os rebeldes atearam fogo ao hospital, secretaria do posto administrativo e a residência da chefe do posto administrativo, avançou o administrador distrital de Chiúre.

"As infraestruturas estão basicamente destruídas", disse Oliveira Amimo.

Além de queimar infraestruturas públicas, prosseguiu a fonte, os rebeldes destruíram a capela pertencente à Igreja Católica.

"A parte de infraestruturas privadas, a capela dos padres, também foi destruída e neste momento o inimigo continua nas matas", acrescentou.