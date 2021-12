Internacional

Esta é a primeira jogadora profissional de E-sports do Quénia

Os jogadores de E-sports no Quénia ainda são raros. Nem todos percebem como é que se pode dedicar uma vida aos jogos de computador, muito menos ganhar dinheiro com isso. Mas Sylvia Gathoni, talvez a jogadora mais conhecida do Quénia, está a conquistar jogos, corações e mentes.