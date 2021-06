Esposa de secretário provincial do MPLA é assassinada

A enfermeira Cristina Armando Kizala, esposa do Segundo Secretário Provincial do MPLA no Bengo, João Mpilamosi foi assassinada a tiros no interior da sua residência, na Zona de Benfica, município de Belas, capital angolana. A informação foi avançada pelo Novo Jornal nesta sexta-feira (25.06), citando como fontes os membros da família da vítima.

O crime ocorreu no início da madrugada e terá sido perpetrado por um grupo de homens que, ao entrarem armados na residência da vítima, prenderem o segurança da casa. Depois, teriam questionado por João Mpilamosi e pedido dinheiro.

O irmão da vítima, citado pelo Novo Jornal, disse que foram pedidos cartões de crédito e códigos à esposa da membro do MPLA, que teria negado facilitar os bens e foi alvo dos disparos.

"Exigiram que a senhora desse os cartões de créditos e os respetivos códigos [...]. Como não cedeu ao pedido dos meliantes, estes dispararam à queima-roupa na região de seu peito", escreveu o Novo Jornal, a acrescentar que a vítima morreu no local e os criminosos fugiram com as duas viaturas então estacionadas no local.

Até o momento a Polícia não pronunciou-se, embora o porta-voz da instituição tenha prometido fazê-lo o quanto antes.

[Em atualização]