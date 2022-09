Vulcão Nyiragongo: RDC retira 400 mil pessoas por risco de nova erupção

As autoridades da República Democrática do Congo ordenaram a retirada de 400.000 pessoas em dez distritos da cidade de Goma, por risco de nova erupção do vulcão Nyiragongo. Erupção no último sábado deixou 30 mortos.