Futebol Espanha

Espanha: Barcelona é campeão pela 27ª vez

António Deus

14/05/2023 14 de maio de 2023

"Blaugrana" voltam a ganhar o campeonato espanhol quatro anos depois. Barcelona venceu o dérbi frente ao Espanhol (2-4) e é campeão a quatro jornadas do fim, com 14 pontos de avanço do Real Madrid.