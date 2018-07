Eritreia nomeia primeiro embaixador na Etiópia em 20 anos

A Eritreia designou este sábado (21.07) o primeiro embaixador do país na Etiópia em duas décadas. O Presidente eritreu, Isaias Afwerki, nomeou o atual ministro de Educação, Semere Russom, dentro do processo de reconciliação entre os dois países, após a recente assinatura do fim do estado de guerra.

"Semere, que manterá sua categoria ministerial, serviu como embaixador da Eritreia nos Estados Unidos e como governador da Região Central em exercícios anteriores", afirmou o ministro eritreu de Informação, Yemane Meskel.

O anúncio ocorre depois de a Etiópia ter nomeado na quinta-feira Redwan Hussien, ex-embaixador na Irlanda, para dirigir a legação de seu país na capital eritreia, Asmara.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e o Presidente eritreu, Isaias Afewerki, assinaram no último dia 9 em Asmara o fim do estado de guerra, comprometendo-se a respeitar as fronteiras marcadas no Acordo de Argel de 2000, que acabou com o conflito entre os dois países (1998-2000).

Isaias Afwerki prometeu resolver a disputa de seu país com a Etiópia, no início de sua visita histórica a Adis Abeba, no último sábado. "Quem pensa que o povo da Eritreia e da Etiópia estão separados é considerado ingênuo de agora em diante. Nós vamos avançar juntos", declarou.

Histórico de violência

A normalização das relações bilaterais inclui a reabertura de embaixadas, o restabelecimento de linhas telefônicas e voos comerciais e o uso conjunto de portos marítimos.

A Eritreia reabriu sua embaixada em Adis Abeba na segunda-feira. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Etiópia, este país já está preparado para reabrir sua missão diplomática em Asmara.

A Eritreia alcançou a independência da Etiópia em 1993, mas as disputas fronteiriças levaram os dois países a uma guerra que deixou dezenas de milhares de mortos em ambas as partes, e acabou com o Acordo de Argel assinado em 12 de dezembro de 2000.