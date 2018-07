Eritreia e Somália estabelecem relações diplomáticas

De portas abertas: Etiópia recebe os "inimigos" eritreus

Aproveitar ao máximo a situação

A infraestrutura do acampamento é simples, mas digna. Há pouco lixo espalhado e as pessoas fazem o máximo para tornar a sua habitação o mais caseira possível. "Quando eu bebo uma xícara de café entre as flores é bom", diz John, de 40 anos, de pé no pequeno jardim cheio de flores ao redor da casa do acampamento de Hitsats, onde vive com a filha de 10 anos. Sua esposa está na América.