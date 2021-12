Enfermeiros de Luanda suspendem greve após promessas de melhorias

Um comunicado do executivo refere que foi realizada na tarde de terça-feira (21.12) uma assembleia dos membros do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, na qual participou o Governo Provincial de Luanda, como convidado, acompanhado por representantes do Ministério das Finanças, do Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social.

Na assembleia foi apresentada informação do ponto de situação do caderno reivindicativo e foram auscultados os representantes dos técnicos de enfermagem, tendo do encontro resultado a suspensão da greve a partir das 07:00 de hoje.

O comunicado salienta que foram fundamentos da suspensão da greve a necessidade premente de proteger a vida das populações que acorrem às unidades sanitárias em busca de assistência médica, sobretudo neste período da pandemia da Covid-19 e de chuvas, altura em que aumentam os casos de malária, doenças diarreicas agudas e outras.

Garantias apresentadas

As partes acordaram igualmente a integração de representantes do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda na Comissão Técnica de Avaliação das Reivindicações dos Profissionais de Saúde.

A greve foi igualmente suspensa depois de ter sido cadastrada a conta bancária do sindicato no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), com garantias da possibilidade de se processar os descontos da quota sindical a partir de janeiro de 2022.

Entre as garantias apresentadas estão também esforços para a segurança dos funcionários e de melhoria no fornecimento de medicamentos às unidades sanitárias.