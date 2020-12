Encontrado corpo de ex-deputado da RENAMO raptado, diz família

O corpo do antigo deputado e delegado provincial da RENAMO em Manica, Sofrimento Matequenha, foi descoberto por camponeses, abandonado, com sinais de tortura e coberto de ramos de árvores numa mata de Pindanganga, uma aldeia do interior de Gondola na província de Manica, a cerca de 60 quilómetros ao nordeste do local do seu sequestro, disse à agência Lusa o filho da vítima este domingo (27.12).

"Após o rapto, iniciámos as buscas e recebemos informações de alguns camponeses, no sábado [26.12], dando conta de que tinha sido encontrado, na quinta-feira [24.12], um corpo abandonado, com os pés inchados e sinais de tortura, e cujas características físicas e o vestuário apontavam para o meu pai", explicou o filho do político Almirante Matequenha.

Outra filha do antigo deputado da RENAMO foi depois enviada para o local com a fotografia de Sofrimento Matequenha, para confrontar as informações, tendo comprovado que era o corpo do antigo deputado, segundo Almirante Matequenha.

"Quando os camponeses encontraram o corpo procuraram por familiares e, por não encontrarem, enterraram o corpo num cemitério tradicional", acrescentou, adiantando que a família luta agora para reaver o corpo e realizar um funeral condigno.

Lurdes Inácio, a esposa do político, disse à Lusa que não esperava ver "uma pessoa que serviu o país sofrer tortura e ser enterrada de forma desumana", sem a presença de familiares.

A zona onde terá sido encontrado o corpo do político continua com uma forte presença das Forças de Defesa e Segurança e a família tem receios em se deslocar para o local sem uma escolta policial.

Sofrimento Matequenha, antigo deputado e delegado provincial da RENAMO, principal força de oposição, foi raptado da sua residência no início da noite de 13 de dezembro, de acordo com a denúncia feita pela família.

Um grupo armado, equipado com farda policial, invadiu a casa do político no bairro Nhamaonha, subúrbio de Chimoio, capital provincial de Manica, e levou-o numa viatura preta, com vidros fumados, relatou a esposa do político, na altura.

A Polícia da República de Moçambique remeteu um pronunciamento para segunda-feira [28.12].