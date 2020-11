Empresa do Dubai financiará novo aeroporto da Guiné-Bissau

A empresa do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Concorde Stars Contracting LLC, anunciou que vai financiar totalmente a construção de um novo aeroporto da Guiné-Bissau, orçado em cerca de 588 milhões de euros. Uma equipa técnica da empresa chega esta terça-feira a Bissau para reuniões de trabalho.

"O projeto será totalmente financiado pela empresa Concorde", disse Talal Alboulskia, da empresa, após um encontro com o primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, e quando questionado pelos jornalistas sobre o financiamento do projeto.

Sobre o início da construção do novo aeroporto, Talal Alboulskia disse que depende das próximas reuniões técnicas, que vão definir o início da construção.

"Estou muito satisfeito com o encontro com o Governo da Guiné-Bissau para a construção de um aeroporto internacional de referência. Recebemos um apoio incondicional por parte do Governo e temos outros projetos para este país", afirmou.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro disse à Lusa que o novo aeroporto deverá situar-se em Nhacra, a 30 quilómetros de Bissau.