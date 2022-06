Cabo Verde

Empoderar as meninas através da ginástica em Cabo Verde

Na estreia da nossa série Fala, moça!, a repórter Camila Lopes, de 14 anos, dá-nos a conhecer a ativista social cabo-verdiana Mia Luz, que está a empoderar as meninas do bairro da Achada Grande, na Praia, com a ajuda da ginástica rítmica. Mia formou uma equipa de ginástica de 15 adolescentes que já conquistou várias medalhas de ouro em competições regionais.